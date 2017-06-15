В столице Сомали боевики взяли в заложники 20 посетителей ресторана

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 20 посетителей ресторана "Пицца хаус" в столице Сомали Могадишо находятся в заложниках после нападения боевиков. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы.

"Боевики по-прежнему находятся внутри здания ресторана, где удерживают более 20 человек. Мы не знаем, сколько из них еще живы", - заявил агентству представитель сомалийской полиции.

Как добавляет AP, полицейским удалось ликвидировать двух боевиков и освободить десятерых заложников. В настоящее время операция по спасению остальных удерживаемых посетителей ресторана продолжается.

По данным местных правоохранительных органов, террористы 14 июня атаковали отель при помощи начиненного взрывчаткой автомобиля, после чего захватили посетителей ресторана, прилегающего к отелю. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Ранее сомалийские власти подтвердили гибель девяти человек. В основном это работницы отеля, подвергшегося нападению.

"Аш-Шабаб" - радикальная организация, образованная в 2004 году на территории Сомали. С 2008 года ее боевики регулярно совершают террористические атаки с использованием смертников и начиненных взрывчаткой машин. Группировка финансируется "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), сомалийскими бизнесменами, а также получает средства, собирая дань с населения на подконтрольных ей территориях, где установлен жесткий режим ваххабитского толка.