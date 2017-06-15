Верховный суд Венесуэлы отклонил заявление генпрокурора против назначения его членов

МЕХИКО, 15 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльский Верховный суд (ВС) в среду отказался рассматривать ходатайство генерального прокурора страны Луисы Ортеги Диас об отмене назначения ряда его членов. Об этом говорится в обнародованном заявлении высшего судебного органа.

Ранее на этой неделе Диас объявила, что будет бороться за роспуск ВС. По ее мнению, назначение 13 членов этого органа и 21 их заместителя в декабре 2015 года прошло с нарушениями.

В понедельник высший судебный орган не принял к рассмотрению заявление генпрокурора против созыва Конституционной ассамблеи (КА) по решению президента Николаса Мадуро. Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны.

ВC стал одним из главных инструментов главы государства в борьбе с оппозицией, взявшей под свой контроль парламент после победы на выборах в декабре 2015 года. Он неоднократно признавал недействительными решения Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в том числе резолюцию об "оставлении поста" президентом.