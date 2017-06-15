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Верховный суд Венесуэлы отклонил заявление генпрокурора против назначения его членов

Международная панорама
15 июня, 2:42 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

По мнению генпрокурора Луисы Ортеги Диас, назначение 13 членов этого органа и 21 их заместителя в декабре 2015 года прошло с нарушениями

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МЕХИКО, 15 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльский Верховный суд (ВС) в среду отказался рассматривать ходатайство генерального прокурора страны Луисы Ортеги Диас об отмене назначения ряда его членов. Об этом говорится в обнародованном заявлении высшего судебного органа.

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© EPA/CRISTIAN HERNANDEZ

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Ранее на этой неделе Диас объявила, что будет бороться за роспуск ВС. По ее мнению, назначение 13 членов этого органа и 21 их заместителя в декабре 2015 года прошло с нарушениями.

В понедельник высший судебный орган не принял к рассмотрению заявление генпрокурора против созыва Конституционной ассамблеи (КА) по решению президента Николаса Мадуро. Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны.

ВC стал одним из главных инструментов главы государства в борьбе с оппозицией, взявшей под свой контроль парламент после победы на выборах в декабре 2015 года. Он неоднократно признавал недействительными решения Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в том числе резолюцию об "оставлении поста" президентом.

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