В Японии окончательно одобрили законопроект о наказании за подготовку терактов

ТОКИО, 15 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Верхняя палата парламента Японии одобрила законопроект о наказании за подготовку к террористическим актам и другим серьезным преступлениям в составе организованных криминальных группировок. В ходе состоявшегося голосования в поддержку документа высказались 165 из 235 присутствовавших депутатов, остальные выступили против.

Законопроект предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы для тех, кто уличен в практической подготовке к актам терроризма или к серьезным организованным преступлениям. Речь идет о сборе с такой целью оружия, финансовых средств или материалов, предварительном изучении мест потенциальных массовых убийств, захвата заложников, угона транспортных средств с пассажирами и так далее. Он также распространяется на подготовку преступлений, за которые в Японии предусматривается смертная казнь или более 10 лет тюрьмы.