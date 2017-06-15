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ИКАО рассмотрит на этой неделе запрос Катара о воздушной блокаде со стороны соседних стран

Международная панорама
15 июня, 3:09 дата обновления: 15 июня, 3:19 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

В штаб-квартиру Международной организации гражданской авиации в Монреале приедут министры и старшие должностные лица из эмирата, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна

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ОТТАВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) рассмотрит на этой неделе запросы правительства Катара об оценке ограничений на полеты, которые были наложены на эмират со стороны ряда соседних государств. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил директор по коммуникациям организации Энтони Филбин.

"В настоящее время ИКАО рассматривает запросы от катарских властей, которые касаются (нашей) оценки ограничений на полеты, наложенных на эту страну со стороны соседних государств, - сказал он. - На этой неделе (в штаб-квартире организации в Монреале) продолжатся дипломатические дискуссии, чтобы найти решение на основе консенсуса".

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По словам Филбина, в четверг в Монреаль прибудут "министры и старшие должностные лица из Катара, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна, чтобы продолжить переговоры с президентом Совета ИКАО Олумуивой Бенардом Алиу и генеральным секретарем организации Фан Лю". Он не уточнил имена чиновников, прибывающих в Канаду на переговоры.

Кроме того, Филбин сообщил, что сразу после закрытия части воздушного пространства Персидского залива для катарских самолетов региональное бюро ИКАО в Каире разработало новые маршруты гражданской авиации "для обеспечения безопасных и регулярных полетов в Катар".

Из-за чего возник кризис

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Катарское направление заморозили крупнейшие региональные авиаперевозчики, а офисы Qatar Airways были закрыты в Саудовской Аравии и ОАЭ, лицензия компании была аннулирована. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

12 июня глава авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакер заявил телеканалу CNN, что авиаперевозчик намерен направить в ИКАО жалобу. "У нас есть правовые каналы для того, чтобы сопротивляться, - сказал он. - ИКАО следует решительно вмешаться, использовать свой авторитет и признать это противоправным действием".

14 июня власти Саудовской Аравии пояснили, что эмбарго касается всех катарских авиакомпаний и самолетов, зарегистрированных в этом государстве. При этом оно не затрагивает международных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы как в Катар, так и из него через воздушное пространство королевства, а также Бахрейна или ОАЭ.

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