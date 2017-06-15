Япония начала тактические учения на случай ракетной атаки КНДР

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ТОКИО, 15 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Подразделения Сил самообороны Японии сегодня приступили к проведению тактических учений по противодействию возможной ракетной атаке со стороны КНДР. Об этом сообщило министерство обороны страны.
По его сведениям, учения проходят на базе Комаки в центральной префектуре Аити. В их ходе бойцы Сил самообороны отработают действия по развертыванию наземных мобильных комплексов ПРО Patriot PAC-3, а также радаров слежения. Учебные стрельбы при этом проводиться не будут.
В течение июня оборонное ведомство планирует осуществить аналогичные тренировки и на нескольких других базах по всей стране, в том числе в префектурах Кумамото, Сайтама и Фукуока.
КНДР в последнее время регулярно запускает баллистические ракеты, способные наносить удары по Японии. Несколько раз они падали в пределах исключительной экономической зоны страны. Самое близкое попадание было 9 марта, когда баллистическая ракета упала в 200 км от японского побережья.
В связи с этим Токио намерен укреплять свою систему противоракетной обороны, которая сейчас состоит из шести боевых кораблей с компьютеризированными системами слежения и наведения Aegis и наземных мобильных установок Patriot PAC-3. В частности, рассматривается вариант закупки у США комплексов ПРО Aegis Ashore.