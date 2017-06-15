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В штаб-квартире ШОС в Пекине прошла церемония поднятия флагов Индии и Пакистана

Международная панорама
15 июня, 5:33 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Андрей Кириллов

Церемония приурочена к празднованию 16-летия Шанхайской организации сотрудничества

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ПЕКИН, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Церемония поднятия флагов Индии и Пакистана - новых членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошла в четверг в штаб-квартире этой организации в Пекине. Она была приурочена к празднованию "Дня ШОС".

"В этот день 16 лет тому назад на стыке двух тысячелетий на политической карте мира появилась Шанхайская организация сотрудничества. Добрососедство и единство целей развития - эти простые и ясные принципы межгосударственных отношений, заложенные в ее Хартии - стали фундаментальной основой организации нового типа и превратили ШОС в реальный фактор международной жизни", - сказал генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

"9 июня в столице Республики Казахстан - городе Астана лидерами государств-основателей ШОС было принято историческое решение о принятии Индии и Пакистана в полноценные члены организации. Сегодня мы собрались у штаб-квартиры ШОС на торжественную церемонию поднятия государственных флагов Индии и Пакистана. Отныне вокруг изумрудно-голубого флага ШОС будут развеваться флаги восьми государств-членов организации, объединенных "шанхайским духом", - отметил он.

"ШОС вправе гордиться своими достижениями, однако ни одна страна или организация не могут в одиночку решать острые проблемы современности. Когда мир продолжает сталкиваться с новыми вызовами и угрозами, ШОС твердо выступает за объединение усилий против всех сил зла, за мир и стабильность, развитие и процветание", - резюмировал генеральный секретарь ШОС.

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