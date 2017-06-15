Катар закупит у США истребителей F-15 на сумму около $12 млрд

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Катар закупит американские истребители McDonnel Douglas F-15 Eagle на сумму около $12 млрд. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники в министерстве обороны арабской страны.

По его информации, глава Пентагона США Джеймс Мэттис и представители Катара должны были встретиться в среду для подписания соответствующего договора. Как в свою очередь добавляет агентство Bloomberg, эмират приобретет 36 самолетов.

Информацию о сделке подтвердили в Пентагоне. "Министр обороны США Джеймс Мэттис провел встречу с катарским госминистром обороны Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей, чтобы обсудить завершающие шаги по покупке американских истребителей F-15 Катаром", - говорится в заявлении представителя американского минобороны Роджера Кэбинеса, которое приводит телекомпания CNN. По словам Кэбинеса, сделка на сумму $12 млрд усилит "взаимодействие и сотрудничество в области безопасности между Соединенными Штатами и Катаром".

Как указал представитель минобороны, Мэттис и аль-Атыйя во время состоявшейся в среду встречи также "обсудили взаимные интересы в области безопасности, включая ход текущих операций против ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС), и важность деэскалации напряженности" между Катаром и рядом арабских стран, чтобы "все партнеры в регионе Персидского залива смогли сосредоточиться на достижении общих целей".

Точное количество F-15, которые Вашингтон готов поставить Дохе, в сообщении Пентагона не указывается.

18 ноября прошлого года стало известно о продаже Соединенными Штатами Катару 72 истребителей F-15QA на сумму 21,1 млрд долларов и различного сопутствующего оборудования и вооружения.

McDonnel Douglas F-15 Eagle - американский всепогодный тактический истребитель четвертого поколения, разработанный компанией McDonnell Douglas в первой половине 1970-х годов. Всего произведено порядка 1200 единиц разных модификаций.