Катар закупит у США истребителей F-15 на сумму около $12 млрд

"Известия": Минюст получил программу распознавания лиц с камер наблюденияОбщество 15 июня, 6:37
В Москве и Подмосковье ожидается небольшой дождь и до 14 градусов теплаМосква 15 июня, 6:24
Катар закупит у США истребителей F-15 на сумму около $12 млрдМеждународная панорама 15 июня, 6:10
Мария Шарапова получила приглашение на турнир WTA в СтэнфордеСпорт 15 июня, 6:03
"Известия": службы донорской крови могут перевести из регионального в федеральное ведениеОбщество 15 июня, 5:58
Стоимость проведения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро составила $13,2 млрдСпорт 15 июня, 5:25
Путин: для защиты территории РФ будут использованы все доступные средстваАрмия и ОПК 15 июня, 4:56
Путин показал Стоуну назначение центра управления обороной и пошутил про отопление КремляОбщество 15 июня, 4:51
СМИ: Мэйуэзер и Макгрегор получат минимум по $100 млн каждый за совместный бойСпорт 15 июня, 4:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Катар закупит американские истребители McDonnel Douglas F-15 Eagle на сумму около $12 млрд. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники в министерстве обороны арабской страны.
По его информации, глава Пентагона США Джеймс Мэттис и представители Катара должны были встретиться в среду для подписания соответствующего договора. Как в свою очередь добавляет агентство Bloomberg, эмират приобретет 36 самолетов.
Информацию о сделке подтвердили в Пентагоне. "Министр обороны США Джеймс Мэттис провел встречу с катарским госминистром обороны Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей, чтобы обсудить завершающие шаги по покупке американских истребителей F-15 Катаром", - говорится в заявлении представителя американского минобороны Роджера Кэбинеса, которое приводит телекомпания CNN. По словам Кэбинеса, сделка на сумму $12 млрд усилит "взаимодействие и сотрудничество в области безопасности между Соединенными Штатами и Катаром".
Как указал представитель минобороны, Мэттис и аль-Атыйя во время состоявшейся в среду встречи также "обсудили взаимные интересы в области безопасности, включая ход текущих операций против ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС), и важность деэскалации напряженности" между Катаром и рядом арабских стран, чтобы "все партнеры в регионе Персидского залива смогли сосредоточиться на достижении общих целей".
Точное количество F-15, которые Вашингтон готов поставить Дохе, в сообщении Пентагона не указывается.
McDonnel Douglas F-15 Eagle - американский всепогодный тактический истребитель четвертого поколения, разработанный компанией McDonnell Douglas в первой половине 1970-х годов. Всего произведено порядка 1200 единиц разных модификаций.