Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экзамен по английскому будет обязателен для желающих получить гражданство Австралии

Международная панорама
15 июня, 6:20 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Правительство предложило освободить от экзамена людей старше 60 лет, детей и подростков младше 16, а также людей с нарушениями слуха, зрения, речи

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 15 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Правительство Австралии внесло на рассмотрение федерального парламента законодательные поправки, предусматривающие введение экзамена по английскому языку в качестве обязательной процедуры оформления гражданства.

"Знание английского языка необходимо для экономической деятельности и социальной сплоченности, к тому же австралийское общество широко поддерживает идею о том, что люди, стремящиеся получить гражданство, должны быть способны принимать полноправное участие в нашей жизни, говоря на нашем, английском языке", - заявил министр иммиграции и охраны границ страны Питер Даттон, выступая в палате представителей федерального парламента.

Согласно предложениям правительства, от экзамена по английскому языку будут освобождаться пожилые люди старше 60 лет и дети и подростки младше 16, а также люди с серьезными нарушениями слуха, зрения, речи, страдающие рядом психических и других заболеваний.

Другое важное предложение правительства касается разрешения подавать документы на получение гражданства только после того, как иностранец постоянно живет в Австралии четыре года (до сих пор документы можно подавать после года ПМЖ - прим. ТАСС).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Австралия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: ЕС и США поддержали государственный переворот на Украине
2
Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФ
3
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
4
Пентагон: катер ВМС Ирана направил лазерный луч на вертолет ВС США
5
Число жертв пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне возросло до 12
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Путин назвал диалог с Обамой по Украине полезным и неконфронтационным
Темы дня
Загрузка...
Реклама