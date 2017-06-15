Экзамен по английскому будет обязателен для желающих получить гражданство Австралии

СИДНЕЙ, 15 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Правительство Австралии внесло на рассмотрение федерального парламента законодательные поправки, предусматривающие введение экзамена по английскому языку в качестве обязательной процедуры оформления гражданства.

"Знание английского языка необходимо для экономической деятельности и социальной сплоченности, к тому же австралийское общество широко поддерживает идею о том, что люди, стремящиеся получить гражданство, должны быть способны принимать полноправное участие в нашей жизни, говоря на нашем, английском языке", - заявил министр иммиграции и охраны границ страны Питер Даттон, выступая в палате представителей федерального парламента.

Согласно предложениям правительства, от экзамена по английскому языку будут освобождаться пожилые люди старше 60 лет и дети и подростки младше 16, а также люди с серьезными нарушениями слуха, зрения, речи, страдающие рядом психических и других заболеваний.

Другое важное предложение правительства касается разрешения подавать документы на получение гражданства только после того, как иностранец постоянно живет в Австралии четыре года (до сих пор документы можно подавать после года ПМЖ - прим. ТАСС).