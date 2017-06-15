Токио заявил Сеулу протест из-за учений в районе спорных островов

ТОКИО, 15 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония заявила протест Южной Корее в связи с проведением учений в районе спорных островов Такэсима (Токто), на которые претендует японская сторона. Об этом сообщило японское министерство иностранных дел.

По его сведениям, протест был направлен южнокорейскому посольству в Токио. "Такие действия неприемлемы, поскольку противоречат позиции нашей страны в отношении этих территорий", - отметил глава Азиатско-Тихоокеанского департамента МИД Японии Кэндзи Канасуги.

Двухдневные учения в районе островов Такэсима начнутся 15 июня во второй половине дня и завершатся в пятницу. По данным южнокорейских военных, в них примут участие семь кораблей ВМС и береговой охраны, а также четыре самолета. Кроме того, запланирована тренировка по высадке десанта.

Архипелаг Такэсима - группа небольших островов, расположенных в западной части Японского моря, которое корейцы называют Восточным морем. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются Вооруженными силами Республики Корея, которая держит там небольшой гарнизон.

Токио утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, в свою очередь заявляют, что этот крошечный архипелаг исторически всегда входил в состав корейского государства.