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КНДР потребовала от Республики Корея вернуть на родину ее граждан, похищенных в Китае

Международная панорама
15 июня, 6:47 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

До урегулирования этой проблемы Пхеньян "исключает возможность реализации каких-либо совместных гуманитарных проектов", в том числе встреч семей и родственников Севера и Юга

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ПХЕНЬЯН, 15 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР потребовала от Сеула вернуть на родину похищенных в прошлом году спецслужбами Южной Кореи граждан народной республики.

Как отмечается в статье, опубликованной в центральной газете "Нодон синмун", до урегулирования этой проблемы Пхеньян "исключает возможность реализации каких-либо совместных гуманитарных проектов, в том числе организацию встреч семей и родственников Севера и Юга", разделенных Корейской войной 1950-53 годов.

Издание обращает внимание на то, что это преступление было совершено в то время, когда Южную Корею возглавляла Пак Кын Хе, привлеченная судом к ответственности за причастность к коррупционной деятельности и злоупотребление властью. Поэтому, считает "Нодон синмун", новые южнокорейские власти "обязаны без промедления принять решение об освобождении граждан КНДР и сурово наказать преступников".

Пхеньян упорно добивается от Сеула возвращения на родину 12 северокорейских официанток, работавших в принадлежавшем КНДР ресторане под названием "Азалия" в китайском городе Нинбо (провинции Чжэцзян). В апреле прошлого года они были нелегально вывезены из КНР в Таиланд, а затем самолетом переправлены в Республику Корея. К этому ресторану, по версии СМИ КНДР, проявляло большой интерес Национальное агентство разведки Южной Кореи.

Ранее постпред КНДР в ООН, а также родители похищенных направили письма в различные инстанции всемирной организации, включая генерального секретаря ООН и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Однако, как отметили в Пхеньяне, "ООН не предприняла никаких шагов для решения этой проблемы".

В Южной Корее причисляют служащих северокорейского ресторана к "перебежчикам" и отказываются вернуть их на родину, "ссылаясь на тезис о свободе выбора и международную практику".

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