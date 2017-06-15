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Хостел в здании посольства КНДР в Берлине продолжает работать вопреки запрету властей ФРГ

Международная панорама
15 июня, 6:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Правительство Германии ранее в рамках резолюции СБ ООН запретило Пхеньяну использовать недвижимое имущество для любых целей, не связанных с дипломатической или консульской деятельностью

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Хостел, занимающий часть посольства КНДР в Берлине, продолжает принимать заказы по бронированию, несмотря на запрет правительства Германии сдавать данную площадь. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на радиостанцию "Свободная Азия" (RFA).

По его информации, The Cityhostel Berlin продолжает принимать заказы по телефону и через интернет. "Да, бронирование возможно. Номера, рассчитанные на двоих, полностью разобраны и будут доступны только с 4 июля", - цитирует агентство выступление по радио одного из сотрудников хостела, который также подтвердил, что отель работает в обычном режиме.

На сайте The Cityhostel Berlin говорится, что номера в хостеле почти полностью забронированы до ноября текущего года.

О решении правительства ФРГ запретить посольству КНДР сдавать часть принадлежащего дипмиссии здания в аренду под молодежный отель, стало известно 10 мая. Тогда представитель германского МИД Мартин Шефер заявил, что данное решение было принято не министерством иностранных дел, а правительством в целом. Этот шаг принят во исполнение существующей резолюции СБ ООН от 30 ноября 2016 года, которая запрещает Пхеньяну использовать недвижимое имущество для любых целей, не связанных с дипломатической или консульской деятельностью.

Здание в центре Берлина сдается в аренду северокорейской стороной с 2004 года. В хостеле, пользующемся спросом в первую очередь у молодежи, можно переночевать всего за €17 (при размещении в номере на 4-6 человек), завтрак обойдется постояльцам в €5,5. Согласно данным местных СМИ, бюджет КНДР пополняется за счет сдачи комплекса в аренду на €38 тыс. в месяц.

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