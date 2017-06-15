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Власти Японии обнародовали документы, способные нанести удар по престижу премьера Абэ

Международная панорама
15 июня, 8:49 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Расследование выявило 14 из 19 скандальных документов, о существовании которых ранее объявила в парламенте оппозиционная Демократическая партия

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© Михаил Метцель/ТАСС

ТОКИО, 15 июня. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японские власти после долгого скандала и двух расследований признали факт существования документов, свидетельствующих о возможных попытках премьер-министра Синдзо Абэ оказать сомнительную с моральной точки зрения поддержку коммерческому проекту своего близкого друга. На пресс-конференции в Токио об этом объявил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Хирокадзу Мацуно.

Он сообщил, что в результате расследования в его ведомстве обнаружены 14 из 19 скандальных документов, о существовании которых ранее объявила в парламенте оппозиционная Демократическая партия. В некоторых из них прямо указывается на "намерение премьер-министра" поддержать проект создания в новой специальной экономической зоне ветеринарного факультета частного университета, принадлежащего компании его близкого друга по имени Котаро Какэ. Оппозиция считает это проявлением фаворитизма и нарушением правил честной конкуренции. Ветеринарные факультеты в Японии не создавались несколько десятилетий и, как полагают, это может быть выгодным начинанием - особенно в зоне с льготным режимом, формируемой в префектуре Эхиме на острове Сикоку.

Скандал вокруг этой истории продолжается уже много недель. В министерстве ранее уже проходило расследование, однако в ходе него сомнительные документы якобы не нашли. Новое расследование пришлось проводить после того, как о существовании этих бумаг сообщил высокопоставленный экс-чиновник ведомства просвещения.

В связи с этим министр Мацуно принес глубокие извинения. Однако власти настаивают, что в оформлении заявки друга премьера не было нарушений, и проект, по их словам, продолжится. В то же время эта история, вызывающая большое внимание СМИ, может нанести сильный моральный удар по премьеру Абэ и сказаться на уровне его общественной поддержки.

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Абэ, Синдзо
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