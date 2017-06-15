Суд ЕС оставил в силе санкции против главы "России сегодня" Дмитрия Киселева

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Европейский суд юстиции общей юрисдикции по итогам заседания 15 июня в Люксембурге оставил в силе ограничительные меры ЕС в отношении главы российского информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, введенные в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Европейский суд юстиции признал обоснованными ограничительные меры Совета ЕС в отношении господина Киселева", - сообщили в пресс-службе.

Директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев был включен 21 марта 2014 года во вторую редакцию черного списка физических лиц России и Украины, которым ЕС закрыл доступ на свою территорию и запретил пользоваться любыми финансовыми активами в банках государств Евросоюза. Совет ЕС обвинил всех фигурантов этого списка в активном содействии вхождению Крыма в состав России, который Брюссель называет "аннексией", и дестабилизации ситуации на Украине после переворота в феврале 2014 года.

В настоящий момент в этот список включены 150 граждан России и Украины, а также 37 организаций. Входящие в черный список юридические лица - это органы власти и военные структуры провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Иск Дмитрия Киселева к Совету ЕС был принят к рассмотрению Европейским судом юстиции 22 мая 2015 года. Согласно опубликованным судом исковой позиции, защита Киселева, в частности, отмечала, что для оказания активной поддержки государственной политике человек должен иметь "большую степень влияния, чем простое выражение своих журналистских взглядов". Кроме того, защита подчеркнула, что Дмитрий Киселев также "никогда не выражал поддержки направлению российских сил на Украину".

Наконец, адвокаты Киселева отметили, что Совет ЕС не предоставил необходимой информации для обеспечения легального права на защиту, поскольку выдвинутые обвинения сформулированы чрезмерно расплывчато.