Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд ЕС оставил в силе санкции против главы "России сегодня" Дмитрия Киселева

Международная панорама
15 июня, 10:58 UTC+3

Ограничительные меры были введены в связи с ситуацией на Украине

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

© Антон Новодережкин/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Европейский суд юстиции общей юрисдикции по итогам заседания 15 июня в Люксембурге оставил в силе ограничительные меры ЕС в отношении главы российского информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, введенные в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Европейский суд юстиции признал обоснованными ограничительные меры Совета ЕС в отношении господина Киселева", - сообщили в пресс-службе.

Директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев был включен 21 марта 2014 года во вторую редакцию черного списка физических лиц России и Украины, которым ЕС закрыл доступ на свою территорию и запретил пользоваться любыми финансовыми активами в банках государств Евросоюза. Совет ЕС обвинил всех фигурантов этого списка в активном содействии вхождению Крыма в состав России, который Брюссель называет "аннексией", и дестабилизации ситуации на Украине после переворота в феврале 2014 года.

В настоящий момент в этот список включены 150 граждан России и Украины, а также 37 организаций. Входящие в черный список юридические лица - это органы власти и военные структуры провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Иск Дмитрия Киселева к Совету ЕС был принят к рассмотрению Европейским судом юстиции 22 мая 2015 года. Согласно опубликованным судом исковой позиции, защита Киселева, в частности, отмечала, что для оказания активной поддержки государственной политике человек должен иметь "большую степень влияния, чем простое выражение своих журналистских взглядов". Кроме того, защита подчеркнула, что Дмитрий Киселев также "никогда не выражал поддержки направлению российских сил на Украину".

Наконец, адвокаты Киселева отметили, что Совет ЕС не предоставил необходимой информации для обеспечения легального права на защиту, поскольку выдвинутые обвинения сформулированы чрезмерно расплывчато.

Смотрите также

Все санкции Запада против России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Киселев, Дмитрий Константинович
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Один из последних романтиков": деятели культуры вспоминают Алексея Баталова
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Прощание с Баталовым состоится в Доме кино
5
Водитель "КамАЗа" погиб при тушении пожара на месте падения ступеней ракеты в Казахстане
6
Скончался Алексей Баталов
7
СК опроверг информацию о завершении расследования основного дела в отношении Васильевой
Темы дня
Загрузка...
Реклама