Лукашенко назвал минский формат урегулирования конфликта на Украине более предпочтительным

МИНСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нерациональным введение новых форматов урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил на встрече с госсекретарями советов безопасности стран ОДКБ,.

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Он уточнил, что все чаще звучат мнения, что и без "минского формата можно обойтись, можно найти какие-то другие способы урегулирования украинского конфликта". "Можно конечно, но начинать сначала всегда сложнее, чем продолжать", - сказал президент.

"Минское соглашения, к сожалению, не в полном объеме реализуются, и, как я вижу, в последнюю неделю начали подвергаться атакам со стороны тех государств, которые должны были бы сесть за стол переговоров и присоединиться к этому формату", - сказал Лукашенко.

В среду, 14 июня, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США не хотят связывать процессы урегулирования ситуации на Украине исключительно рамками минских соглашений. Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, он допустил возможность достичь разрешения конфликта при непосредственном участии Москвы и Киева, но на основе договоренностей, альтернативных тем, которые были зафиксированы в Минске.