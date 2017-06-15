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В Лесото убита супруга нового премьер-министра

Международная панорама
15 июня, 11:35 UTC+3 ПРЕТОРИЯ /Корр. ТАСС, Александр Нечаев

Липолело Табане застрелили через несколько часов после вступления мужа в должность

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ПРЕТОРИЯ, 15 июня. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Супруга нового премьер-министра Лесото Тома Табане была застрелена всего через несколько часов после вступления мужа в должность.

Об этом сообщило агентство News24 со ссылкой на полицию горного королевства, расположенного внутри ЮАР.

58-летняя Липолело Табане ехала с подругой домой в столицу Масеру, когда неизвестный открыл по женщинам огонь. Супруга премьер-министра погибла на месте, подруга была госпитализирована, заявил агентству представитель полиции Клиффорд Молефе.

"Мотивы убийства неизвестны, идет расследование", - сказал он.

В 2012 году чета Табане подала на развод, но разбирательства в суде пока не завершились. Супруги с тех пор живут раздельно.

3 июня этого года партия Табане победила на выборах и он вновь возглавил правительство. Летом 2014 года он вынужден был бежать в ЮАР после попытки переворота. На досрочных выборах в феврале 2015 года его партия потерпела поражение и перешла в оппозицию. Теперь она набрала 48 мест в парламенте и создала коалиционное правительство.

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