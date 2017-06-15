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Парламент Литвы объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности своей страны

Международная панорама
15 июня, 11:44 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов

Станция строится на территории Белоруссии, но всего в 50 км от Вильнюса

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Атомная электростанция (БелАЭС), Островецкий район, Белоруссия

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

ВИЛЬНЮС, 15 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Атомная электростанция (БелАЭС), проект возведения которой реализуется в Белоруссии рядом с литовской границей, является угрозой для национальной безопасности Литвы.

Такое законодательное постановление единогласно принял Сейм (парламент) балтийской республики.

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"Строящаяся в Островецком районе Белоруссии атомная электростанция представляет собой угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей природе и общественному здоровью", - утверждается в документе.

Как отметил с парламентской трибуны председатель комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас, необходимо приложить все усилия, чтобы ведущееся непрозрачно, с недостаточным сотрудничеством с соседним странами, общественностью, международными организациями "строительство БелАЭС было остановлено или чтобы она никогда не была пущена в эксплуатацию". "Литва берет на себя лидерство в этом вопросе", - сказал он.

Какие юридические последствия будет иметь такое решение и как Литва намерена пытаться остановить строительство БелАЭС, остается, как отмечают эксперты, неясным. Единственным продолжением принятого закона может стать отказ Литвы, к чему Вильнюс призывает присоединиться Ригу и Таллин, от закупок в будущем электроэнергии с БелАЭС и пропуска через свои сети ее поставок на Запад.

Об АЭС

Проект БелАЭС был запущен в 2009 году в Островце (Гродненская область) в 50 км от Вильнюса. Литва утверждает, что Белоруссия не представила оценку влияния возводимого объекта на окружающую среду и не склонна придерживаться международных требований в сфере безопасности ядерной энергетики.

В Белоруссии заявляют, что претензии Вильнюса лежат в политической плоскости, и, по словам первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Василия Степаненко, "Литва ничего предъявить не может". В Минске не раз подчеркивали, что обеспечат на станции самые высокие стандарты безопасности.

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