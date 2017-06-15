МИД Лаоса: Вьентьян заинтересован в укреплении и расширении партнерства с Москвой

ВЬЕНТЬЯН, 15 июня. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Лаосская Народно-Демократическая Республика (ЛНДР) придает большое значение укреплению политического диалога и расширению взаимовыгодных связей с Россией. Об этом заявил в четверг в интервью ТАСС министр иностранных дел ЛНДР Салымсай Коммасит перед началом своего визита в РФ, который пройдет 15-17 июня.

По словам главы лаосского внешнеполитического ведомства, в минувший период двустороннее сотрудничество между ЛНДР и РФ неуклонно укреплялось и успешно расширялось во многих аспектах, в частности в сфере торгово-экономического взаимодействия. "Конечно, в сравнении с достигнутым высоким уровнем политического доверия между двумя странами, связи в торговле и экономике росли не так стремительно, как мы ожидали. Однако Лаос и Россия обладают большим потенциалом и продолжат прилагать еще больше усилий для поиска новых подходов к расширению сотрудничества в областях экономики и торговли", - подчеркнул министр. Он выразил абсолютную уверенность, что отношения практического сотрудничества между ЛНДР и РФ могут и должны быть выведены на новый уровень, соответствующий традиционно высокому уровню политического взаимодействия между двумя странами.

Ключевую роль в решении этой задачи, как считает Коммасит, играет активизация регулярных обменов делегациями как на государственном уровне, так и по линии бизнеса. "Такие обмены являются одним из важнейших факторов углубления взаимодействия в областях экономики, торговли и инвестиций, а также способствуют расширению туристических связей между нашими странами и выявлению новых потенциальных сфер сотрудничества, представляющих взаимный интерес для Вьентьяна и Москвы", - отметил руководитель МИД ЛНДР.

Еще одним эффективным механизмом, нацеленным на сближение деловых кругов обеих стран, является двусторонняя межправительственная комиссия (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Лаосом и Россией. "Деятельность МПК способствует активизации взаимных усилий малого и среднего бизнеса двух стран по изучению рынков друг друга, налаживанию тесной деловой кооперации, проведению исследований по потенциальным проектам двустороннего сотрудничества", - полагает глава внешнеполитического ведомства.

Коммасит сообщил, что в целях содействия развитию двусторонней торговли лаосская сторона намерена предложить российским партнерам рассмотреть возможность предоставления ЛНДР режима наибольшего благоприятствования в торговле, особенно в части поставок лаосской швейно-текстильной и сельскохозяйственная продукции, способной стать конкурентной на российском рынке. "Этот вопрос и другие меры, направленные на увеличение в количественном и качественном выражении отношений в торгово-экономической сфере между ЛНДР и РФ будут обсуждаться на предстоящем 13-м заседании МПК, которое пройдет 10-11 июля в Москве", - сообщил дипломат.

Министр с удовлетворением отметил, что в последнее время наметилась положительная тенденция в развитии инвестиционного сотрудничества между ЛНДР и РФ. В настоящий момент Россия занимает 22-е место по объему инвестиций в экономику Лаоса. Российские инвесторы реализуют сейчас в ЛНДР 23 проекта с общим объемом капитала в $38,4 млн. Наиболее привлекательными секторами для российского бизнеса стали гидроэнергетика, горнодобывающая промышленность, телекоммуникации, а также сфера высоких технологий, в частности, изготовление электронных паспортов, спецпечать документов и денежных знаков. "Мы полагаем, что большой потенциал для инвестиционного сотрудничества сосредоточен в развитии совместных проектов в секторах топливно-энергетического комплекса, обрабатывающей промышленности, в области создания объектов инфраструктуры и производства товаров широкого потребления", - отметил Коммасит.

Сотрудничество на региональной политической арене

Министр выразил уверенность, что Лаос и Россия имеют хорошие возможности для дальнейшей активизации сотрудничества на региональной политической арене, в первую очередь, в масштабах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "Являясь одним из десяти партнеров АСЕАН по диалогу, одной из крупнейших держав мира и постоянным членом Совета Безопасности ООН, Россия обладает огромным потенциалом и может играть решающую роль в поддержке развития Сообщества АСЕАН и его усилий по расширению региональной интеграции, обеспечению мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире", - считает руководитель МИД ЛНДР.

Россия, как отметил дипломат, на протяжении уже более четверти века остается ценным и важным партнером АСЕАН, начиная с момента установления двусторонних отношений в июле 1991 года. В течение последующих пяти лет Россия стала полноправным партнером АСЕАН по диалогу, что было официально оформлено в 1996 году. С тех пор отношения диалогового партнерства между АСЕАН и Россией в значительной мере углубились и расширились, охватив такие ключевые сферы как политика, безопасность, экономика и социально-культурные связи.

В целом диалог между АСЕАН и Россией в последние десятилетия отмечен устойчивым ростом по всем направлениям. Тем не менее, обеим сторонам следует прилагать дальнейшие усилия для обеспечения более тесной координации и сотрудничества на всех уровнях, полагает министр. По его словам, все страны-участницы АСЕАН отмечают конструктивный вклад России в деятельность механизмов сотрудничества, созданных и действующих под эгидой Ассоциации: Восточноазиатские саммиты (ВАС), Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), Совещание министров обороны АСЕАН с партнерами по диалогу (СМОА Плюс).

Лаос - координатор отношений России и АСЕАН

Выступая в качестве координатора отношений между АСЕАН и Россией на период 2015-2018 годов и выполняя обязанности председателя АСЕАН в 2016 году, Лаос взял на себя обязательства приложить все возможные усилия для поднятия отношений партнерства между АСЕАН и Россией на новую высоту. "Благодаря эффективной координации и сотрудничеству между Вьентьяном и Москвой, были успешно проведены многие важные мероприятия двусторонней повестки АСЕАН-Россия в ознаменование двадцатой годовщины установления отношений диалогового партнерства", - напомнил руководитель лаосского внешнеполитического ведомства. В частности, 19-20 мая 2016 года в Сочи состоялся юбилейный саммит АСЕАН-Россия, который прошел под девизом "На пути к стратегическому партнерству ради общего блага".

На этой исторической встрече на высшем уровне лидеры стран АСЕАН и России заявили о стремлении добиваться в будущем вывода партнерства АСЕАН-Россия на стратегический уровень, что зафиксировано в декларации саммита, а также во всеобъемлющем плане действий по развитию сотрудничества между АСЕАН и РФ в политической, экономической и культурной сферах, а также в области безопасности на период 2016-2020 годов. Важный вклад в укрепление отношений между АСЕАН и Россией, по словам Коммасита, внесло активное участие российских лидеров в совещаниях высокого уровня АСЕАН, которые были организованы Лаосом в качестве председателя АСЕАН в 2016 году.

Лаос, будучи близким другом России и, являясь страной-координатором отношений АСЕАН и России, всегда придает большое значение укреплению диалога Ассоциацией и РФ. "Мы будем делать все возможное для реализации главной цели, сформулированной на юбилейном саммите в Сочи - добиться в ближайшем будущем вывода отношений между АСЕАН и Россией на уровень стратегического партнерства. Это будет способствовать не только дальнейшему продвижению партнерства между АСЕАН и Россией, но и внесет важный вклад в укрепление двусторонних отношений традиционной дружбы и многопланового сотрудничества между Лаосом и Россией", - заключил министр иностранных дел ЛНДР.