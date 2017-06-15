Речь королевы Великобритании с изложением программы правительства назначена на 21 июня

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ЛОНДОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Произнесение тронной речи королевы Великобритании Елизаветы II, в которой правительство изложит основные законодательные инициативы на ближайший парламентский год, состоится 21 июня. Об этом сообщило агентство The Press Association (PA) со ссылкой на лорда-председателя Тайного совета Андреа Лидсом.
Тронная речь королевы является формальностью, однако имеет важнейшее значение для британской монархии. Ее текст готовится членами правительства, одобряется премьер-министром, и считается, что королева до последнего момента не знает содержания своего послания членам парламента. После произнесения тронной речи в течение нескольких дней обе палаты ведут дебаты по основным ее положениям.