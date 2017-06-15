Немецкий парламентарий: международная повестка напрямую влияет на настроения избирателей

БЕРЛИН, 15 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Международная политика и ситуация в мире в этом году будут оказывать прямое влияние на настроения немецких избирателей в преддверии выборов в Бундестаг, чего раньше не наблюдалось. Об этом заявил в интервью ТАСС Юрген Хардт - координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству, представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге по вопросам внешней политики.

"В отличие от предвыборных гонок прошлых лет внешняя политика на этот раз будет играть важную роль. Ситуация во внутренней политике и в экономике ФРГ в общем и целом положительная, и немцы видят, что угроза их благосостоянию может быть скорее извне. Большой вопрос, который задают себе граждане, заключается в том, кто именно на фоне серьезных кризисов и на фоне мировой нестабильности лучше других может защитить их интересы и нивелировать угрозы", - сказал политик.

В частности, по словам Хардта, важно будет сформулировать подходы к проблеме нелегальной миграции, к деэскалации ситуации в Сирии, к решению украинского вопроса.

Возможные расклады на выборах

Ближайшие выборы в германский парламент, по итогам которых будет сформировано правительство и определен канцлер, пройдут 24 сентября. На них население будет голосовать за партии, каждая из которых выдвигает кандидата на должность главы кабинета. Если ни одна политическая сила не получает большинства, начинается процесс формирования межпартийной коалиции: политические силы договариваются друг с другом о создании блока. Сейчас в ФРГ правит коалиция, которую в соответствии с местной политической традицией называют "большой", - ХДС/ХСС и Социал- демократическая партия Германии.

Четыре года назад консерваторы на правах политической силы, набравшей больше голосов, выдвинули на должность канцлера Меркель, а социал-демократы делегировали в правительство вице-канцлера Зигмара Габриэля. Между этими партиями распределены и министерские портфели. Согласно нынешним опросам, большинство вновь наберут на двоих ХДС/ ХСС и социал-демократы. В таком случае они же будут договариваться о должности канцлера: от консерваторов вновь претендует Меркель, а от "красных" - бывший глава Европарламента Мартин Шульц.

Статистика подтверждает, что блок Меркель примерно на 15% популярнее социал-демократов. Рейтинги канцлеру удалось нарастить именно на фоне уверенной позиции по ряду международных тем.