Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Франции официально подтвердил визит Ле Дриана в Москву 20 июня

Международная панорама
15 июня, 13:28 UTC+3

Министр иностранных дел Франции проведет переговоры с Сергеем Лавровым

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 15 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прибудет 20 июня с визитом в Москву, где проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Эти сроки официально подтвердили во французском внешнеполитическом ведомстве.

"В развитие встречи президента республики (Эмманюэля Макрона) с его российским коллегой (Владимиром Путиным) в Версале 29 мая Жан-Ив Ле Дриан посетит Москву 20 июня, чтобы "сверить часы" по вопросам двустороннего сотрудничества и основным международным проблемам", - сообщил на брифинге заместитель официального представителя МИД Франции Александр Джорджини.

Ранее о предстоящем визите французского министра в Москву сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, министры обсудят сотрудничество по борьбе с терроризмом, в урегулировании кризиса в Сирии, на Украине и другие актуальные вопросы международной повестки дня.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Лавров, Сергей Викторович
Темы
Российско-французские отношения
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
Путин сообщил о недавнем рождении у него второго внука
4
Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в частной клинике Москвы
5
Пресс-служба губернатора Ставропольского края опровергла информацию о его отставке
6
Путин: Россия не считает США своим врагом
7
Путин советует властям Украины закрыть счета в офшорах, а потом говорить о благе народа
Темы дня
Загрузка...
Реклама