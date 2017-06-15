МИД Франции официально подтвердил визит Ле Дриана в Москву 20 июня

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ПАРИЖ, 15 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прибудет 20 июня с визитом в Москву, где проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Эти сроки официально подтвердили во французском внешнеполитическом ведомстве.
"В развитие встречи президента республики (Эмманюэля Макрона) с его российским коллегой (Владимиром Путиным) в Версале 29 мая Жан-Ив Ле Дриан посетит Москву 20 июня, чтобы "сверить часы" по вопросам двустороннего сотрудничества и основным международным проблемам", - сообщил на брифинге заместитель официального представителя МИД Франции Александр Джорджини.
Ранее о предстоящем визите французского министра в Москву сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, министры обсудят сотрудничество по борьбе с терроризмом, в урегулировании кризиса в Сирии, на Украине и другие актуальные вопросы международной повестки дня.