Трамп отверг попытки своих противников уличить его в препятствовании правосудию

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его противники пытаются уличить его в создании препятствий правосудию, потому что не смогли найти доказательств сговора между его предвыборным штабом и Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Они состряпали фальшивый сговор с связи с историей про Россию, не нашли никаких доказательств, так что сейчас они перешли на создание препятствий правосудию по выдуманной истории. Прекрасно", - написал Трамп.
They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2017 г.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства РФ в прошлогодние американские выборы, начал изучать вопрос, создавал ли президент США Дональд Трамп помехи правосудию. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США.
По сведениям издания, причиной для версии о создании препятствий правосудию стали сообщения СМИ о том, что Трамп перед увольнением главы ФБР Джеймса Коми просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, заподозренного в том, что он скрывал информацию о своих контактах с представителями России.