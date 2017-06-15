Трамп отверг попытки своих противников уличить его в препятствовании правосудию

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его противники пытаются уличить его в создании препятствий правосудию, потому что не смогли найти доказательств сговора между его предвыборным штабом и Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Они состряпали фальшивый сговор с связи с историей про Россию, не нашли никаких доказательств, так что сейчас они перешли на создание препятствий правосудию по выдуманной истории. Прекрасно", - написал Трамп.

They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2017 г.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства РФ в прошлогодние американские выборы, начал изучать вопрос, создавал ли президент США Дональд Трамп помехи правосудию. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США.

По сведениям издания, причиной для версии о создании препятствий правосудию стали сообщения СМИ о том, что Трамп перед увольнением главы ФБР Джеймса Коми просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, заподозренного в том, что он скрывал информацию о своих контактах с представителями России.