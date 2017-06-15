Один солдат погиб, трое пострадали на танковом полигоне в Великобритании

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ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Великобритании сообщило в четверг о гибели солдата в результате инцидента на полигоне Каслмартин (на западе Уэльса) - единственном, где на территории королевства проводятся танковые стрельбы. Согласно опубликованному ведомством сообщению в Twitter, еще трое военнослужащих получили травмы и находятся в госпитале.
"С глубокой грустью я могу подтвердить гибель солдата Королевского танкового полка, который скончался от травм, полученных в результате инцидента на полигоне Каслмартин (Castlemartin Ranges), - говорится в заявлении министерства. - Трое других военнослужащих также получили ранения и наши мысли с друзьями и семьями всех причастных".
"Безопасность наших служащих является приоритетным направлением и сейчас проводится полномасштабное расследование, призванное установить причины трагического инцидента", - отмечается в сообщении.
Ранее СМИ сообщили о том, что на полигоне Каслмартин в среду несколько солдат получили ранения в результате "инцидента". Вещательная корпорация "Би-би-си" уточнила, что в тот день должны были проводиться стрельбы с применением боевых снарядов. В свою очередь газета Times написала, что, предположительно, произошла детонация боеприпаса внутри танка, в котором находились солдаты - в подтверждение издание напоминает, что экипаж танка Challenger 2 состоит из четырех человек. В министерстве обороны, впрочем, пока никаких подробностей произошедшего не приводят.