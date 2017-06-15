На вокзале в Берлине объявлена тревога из-за подозрительного чемодана

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Тревога была объявлена сегодня на вокзале Alexanderplatz в Берлине в связи с обнаружением подозрительного чемодана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на берлинскую полицию. Транспортное управление города подтвердило объявление тревоги в связи с возможной заложенной бомбой.

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