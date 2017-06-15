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Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ

Международная панорама
15 июня, 15:27 UTC+3

Рассматриваемые Конгрессом США ограничительные меры противоречат международному праву, считают канцлер Австрии Кристиан Керн и глава германского МИД Зигмар Габриэль

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Глава МИД Германии Зигмар Габриэль

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль

© AP Photo/Burhan Ozbilici

БЕРЛИН, 15 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Вена и Берлин выступили с резкой критикой планов США по введению новых санкций против России. С таким совместным заявлением, опубликованным МИД ФРГ, выступили канцлер Австрии Кристиан Керн и глава германского внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль.

Они убеждены, что рассматриваемые Конгрессом США ограничительные меры противоречат международному праву, угрожают энергобезопасности Европы и вредят урегулированию ситуации на Украины. Политики также убеждены, что единственной целью этих санкций является попытка продавить на европейский рынок американский сжиженный природный газ, убрав с него газ из России.

"Для нас неприемлема угроза применения против европейских компаний, которые участвуют в расширении европейской системы снабжения энергоресурсами, противоречащих международному праву экстерриториальных санкций", - подчеркнули Керн и Габриэль. "Американский законопроект открыто описывает, о чем, собственно, идет речь - о продаже американского сжиженного газа и вытеснении российских поставок природного газа с европейского рынка. Целью является обеспечение рабочих мест в газовой и нефтяной промышленности США", - убеждены они.

Канцлер Австрии и глава МИД ФРГ, являющиеся представителями социал-демократических партий своих стран, заявили также, что "политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами". "Угрожать компаниям Германии, Австрии и других европейских государств штрафами на рынке США, если они будут вместе с Россией участвовать в таких газовых проектах, как "Северный поток - 2", или финансировать их, - это привносит абсолютно новое и очень негативное качество в европейско-американские отношения", - предупредили они.

"Энергоснабжение Европы - это дело Европы, а не США. Кто нам поставляет энергоресурсы и как, решаем мы в соответствии с принципами открытости и рыночной конкуренции", - подчеркивают Керн и Габриэль. "Если мы больше не будем согласовывать наши действия друг с другом и станем руководствоваться не касающимися сути дела мотивами, как, например, экономические интересы США в вопросе экспорта газа, то это будет не только достойно сожаления, но и вредно в том, что касается эффективности нашей позиции по отношению к конфликту на Украине", - заключили политики.

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