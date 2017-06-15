ЕС продлит санкции в отношении Крыма 19 июня на встрече глав МИД

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БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. ЕС продлит санкции в отношении Крыма и Севастополя на 1 год на встрече глав МИД 19 июня в Люксембурге. Об этом говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
"Совет ЕС по иностранным делам продлит до 23 июня 2018 года ограничительные меры для Крыма и Севастополя", - говорится в документе.
Как ранее сообщил источник ТАСС, это продление будет автоматическим, без дискуссии. Санкции против Крыма продлеваются в рамках европейской стратегии непризнания вхождения Крыма в состав РФ.
Санкции в отношении Крыма и Севастополя - это один из трех пакетов антироссийских санкций ЕС, наряду с экономическими санкциями, которые действуют до 1 июля 2017 года и черным списком юридических и физических лиц, который действует до сентября этого года.
В рамках санкций против Крыма ЕС запрещает своим компаниям торговлю и любые финансовые отношения с российскими компаниями, базирующимися в Крыму. Помимо этого, ЕС запрещает выдачу въездных виз владельцам российских загранпаспортов, полученных в Крыму, а также запрещает своим судам заходы в крымские порты, а самолетам посадки в аэропортах полуострова за исключением экстренных ситуаций.