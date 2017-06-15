Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутаты от оппозиции травмировали министра образования в парламенте Италии

Международная панорама
15 июня, 16:20 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Валерия Федели обратилась в медпункт

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 15 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Министру образования Италии Валерии Федели пришлось обратиться в медпункт верхней палаты (Сената) парламента.

Как сообщило агентство ANSA, чиновник получила легкую травму руки в результате неаккуратных действий депутатов от оппозиционной партии "Лига Севера".

Федели находилась на трибуне правительства во время обсуждения одного из законопроектов, когда, как утверждают ее сопартийцы из правящей Демократической партии, под натиском протестовавших "лигийцев" упала и повредила руку.

Представители оппозиционных "Лиги Севера" и "Движения "5 звезд" нередко прибегают к достаточно агрессивным формам выражения протеста в зале парламента, за что отдельные парламентарии неоднократно получали административные взыскания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Италия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
Девять человек погибли в результате взрыва у детского сада в Китае
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Московский монорельс заменят трамваи
5
Скончался Алексей Баталов
6
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама