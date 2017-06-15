Депутаты от оппозиции травмировали министра образования в парламенте Италии

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РИМ, 15 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Министру образования Италии Валерии Федели пришлось обратиться в медпункт верхней палаты (Сената) парламента.
Как сообщило агентство ANSA, чиновник получила легкую травму руки в результате неаккуратных действий депутатов от оппозиционной партии "Лига Севера".
Федели находилась на трибуне правительства во время обсуждения одного из законопроектов, когда, как утверждают ее сопартийцы из правящей Демократической партии, под натиском протестовавших "лигийцев" упала и повредила руку.
Представители оппозиционных "Лиги Севера" и "Движения "5 звезд" нередко прибегают к достаточно агрессивным формам выражения протеста в зале парламента, за что отдельные парламентарии неоднократно получали административные взыскания.