Источник: главы МИД ЕС обсудят "катарский кризис" 19 июня

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Главы МИД ЕС обсудят на плановой встрече в Люксембурге 19 июня острый дипломатический кризис в отношениях Катара и ряда государств Персидского залива во главе с Саудовской Аравией. Об этом сообщил ТАСС европейский дипломатический источник.

"Министры намерены рассмотреть дипломатический кризис вокруг Катара и возможные посреднические инициативы для его урегулирования, в частности усилия, предпринятые Кувейтом", - сказал дипломат.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.

Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

В первые дни кризиса кувейтский лидер посетил Джидду, Дубай и Доху, где провел переговоры с лидерами арабских государств, однако по результатам визитов официальных заявлений сделано не было. Кувейт сохранил отношения с Катаром, а посредническую миссию эмира поддержали как участники конфликта, так и западные лидеры.