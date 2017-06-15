Источник: главы МИД ЕС обсудят "катарский кризис" 19 июня

Бывший футболист "Зенита" Данни простился с петербургскими болельщикамиСпорт 15 июня, 17:59
Путин поручил до 15 октября подготовить законопроекты о новых формах специнвестконтрактовЭкономика и бизнес 15 июня, 17:49
Эксперты: изменения в законодательстве не улучшили диалог между продавцом и покупателемЭкономика и бизнес 15 июня, 17:47
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"Политика 15 июня, 17:45
Федор Смолов прочитал стихотворение "Уединение" в рамках проекта "Лирика футбола"Спорт 15 июня, 17:40
Конвейер по выпуску экскаваторов запущен в ТатарстанеЭкономика и бизнес 15 июня, 17:29
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полеты над Балтикой в сопровождении истребителей НАТОАрмия и ОПК 15 июня, 17:26
Лучшие вопросы и ответы в ходе "Прямой линии" ПутинаПолитика 15 июня, 17:26
Москалькова: в России должен быть создан центр по лечению детей от игроманииОбщество 15 июня, 17:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Главы МИД ЕС обсудят на плановой встрече в Люксембурге 19 июня острый дипломатический кризис в отношениях Катара и ряда государств Персидского залива во главе с Саудовской Аравией. Об этом сообщил ТАСС европейский дипломатический источник.
"Министры намерены рассмотреть дипломатический кризис вокруг Катара и возможные посреднические инициативы для его урегулирования, в частности усилия, предпринятые Кувейтом", - сказал дипломат.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств.
Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.
В первые дни кризиса кувейтский лидер посетил Джидду, Дубай и Доху, где провел переговоры с лидерами арабских государств, однако по результатам визитов официальных заявлений сделано не было. Кувейт сохранил отношения с Катаром, а посредническую миссию эмира поддержали как участники конфликта, так и западные лидеры.