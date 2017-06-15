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Эстония откроет первое в мире виртуальное посольство в Люксембурге

Международная панорама
15 июня, 18:48 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 15, июня. /ТАСС

В этом виртуальном посольстве будут храниться копии важных баз данных и регистро

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ТАЛЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Эстония откроет первое в мире виртуальное посольство в Люксембурге, где будут храниться копии важных баз данных и регистров. Соответствующее соглашение между странами было одобрено 15 июня на заседании правительства этой балтийской республики.

"Мы очень гордимся тем, что это первое в мире виртуальное посольство. Виртуальное посольство Эстонии приведет к инновациям не только в технологической сфере, но и в международном праве. Виртуальное посольство будет в юридическом плане настоящим посольством, у него будут те же права, что и у физического посольства Эстонии", - передает слова министра предпринимательства и информационных технологий страны Урве Пало местное информагентство BNS.

В этом виртуальном посольстве Эстония будет хранить критически важные данные и услуги за пределами своей территории при условии, что им будет гарантирован иммунитет. "Виртуальное посольство создаст важную дополнительную гарантию безопасного хранения данных эстонского государства и поддержания работы жизненно важных информационных систем. Наше информационное общество опережает другие европейские страны, мы достигли в развитии своей цифровой сферы эффективного и разностороннего уровня. Поэтому особенно важно защитить функционирование нашей электронной администрации", - отметила она.

Решение создать виртуальное посольство Эстонии в Люксембурге было принято в связи с тем, что именно в этом государстве есть дата-центры высокой надежности, соответствующие стандартам НАТО. Ожидается, что это соглашение будет подписано главами правительств двух стран 20 июня в Люксембурге.

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