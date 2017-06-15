Депутат Европарламента от Латвии: НАТО себя исчерпала как формат

РИГА, 15 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. НАТО в своем нынешнем виде не имеет смысла существования, блок нужно или распустить, или реформировать. Такое мнение сегодня в интервью ТАСС высказал депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.

"Организация Североатлантического договора себя исчерпала как формат. Альянс надо либо распускать, либо очень сильно переформатировать, потому что его нынешнее существование абсолютно бесполезно. Огромные расходы, которые ложатся бременем в том числе на такие маленькие и бедные страны, как Латвия, приносят нулевые результаты", - сказал европарламентарий.

По его словам, НАТО как военная организация не решила ни одного кризиса - ни в Афганистане, ни в Ираке, при этом альянс "предпочел не вмешиваться в ситуацию в Ливии, где сейчас идет гражданская война и нет государства". "НАТО на пороге очень большого кризиса, - считает Мамыкин. - Либо, как в пьесе Яниса Райниса, "выстоит тот, кто преобразится", либо эту организацию ждет развал".

Европарламентарий также выразил сомнение в целесообразности размещения многонациональных батальонов Североатлантического блока в странах Балтии. По его словам, тезис о том, что НАТО является гарантом безопасности этих стран, "повторяют как мантру", но проведенные недавно опросы общественного мнения показали, что "по крайней мере в Латвии и Эстонии почти половина населения не верит, что ситуация станет более безопасной, если канадские, польские или американские военные будут маршировать вдоль границы с Россией".

На саммите альянса в Варшаве в июле прошлого года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала текущего года. Численность натовской группировки в Латвии составит свыше 1 тыс. человек. В ее состав войдут военнослужащие из Албании, Канады, Испании, Италии, Польши и Словении.