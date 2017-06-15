СМИ: сирийские войска вернули под контроль нефтяное поле "Ас-Саура" к югу от города Табка

БЕЙРУТ, 15 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийская армия в ходе проведенной в четверг операции очистила от террористов нефтяное месторождение "Ас-Саура" к юго-западу от города Табка (провинция Ракка). Как сообщила телестанция Al-Manar, боевики из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) вытеснены со всех нефтяных объектов под Табкой.

Год назад правительственные силы вели в этом районе бои с бандами ИГ, однако вынуждены были отступить перед лицом превосходящих сил противника.

На этой неделе сирийские войска вернули под контроль нефтяное поле Арак в 40 км к северу от Пальмиры. Перед своим уходом террористы ИГ взорвали там нефтенасосную станцию и несколько колодцев.