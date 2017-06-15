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Посол Сирии в РФ назвал Россию символом международной морали

Международная панорама
15 июня, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Кроме того, Рияд Хаддад поблагодарил РФ за поддержку САР в борьбе с терроризмом

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Действия России по поддержке стран Азии и Африки, борьбе с гегемонией Запада и колониализмом сделали ее символом международной политической морали. Такое мнение высказал посол Сирии в Москве Рияд Хаддад на конференции российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки.

"Россия предоставляла помощь и проявляла солидарность с развивающимися странами, выступала против политики гегемонии и колонизации и стала иконой международной политической морали", - сказал он.

Хаддад добавил, что народы Азии и Африки всегда хорошо понимали различия между политикой России и западных стран. "В то время, когда страны Запада испокон века стараются сохранить свою гегемонию, присвоить и истощить богатства других стран, опорочить историю, Россия работала и работает на укрепление международного порядка и принципа уважения суверенитета других государств и их национальных независимых решений", - отметил дипломат.

Кроме того, посол поблагодарил Россию за поддержку Сирии в борьбе с терроризмом. "Россия активно помогала уничтожению терроризма в Сирии и продолжает выполнять эту святую миссию, сотрудничая с правительством нашей страны на благо всего человечества с целью уничтожения этого мирового зла", - указал он.

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