ЕСПЧ назначил на 22 ноября заседание по делу Берлускони

РИМ, 15 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил первое и единственное заседание по делу бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, лидера партии "Вперед, Италия" на 22 ноября. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на суд.

Страсбургский суд рассматривает ходатайство адвокатов Берлускони, требующего отменить окончательный приговор итальянского Кассационного суда, согласно которому политик был в августе 2013 года признан виновным в финансовом мошенничестве и создании теневых фондов в его компании "Медиасет" и приговорен к четырем (сокращенным до года по амнистии) годам тюрьмы.

В виду преклонного возраста обвиняемого отбывание срока за решеткой было заменено на общественно-полезные работы. В течение года Берлускони раз в неделю на протяжении четырех часов работал в доме престарелых.

Однако согласно принятому в 2012 году так называемому закону Северино (по имени разработчика - министра юстиции Паолы Северино), все осужденные не имеют права занимать госпосты, а также баллотироваться на выборах в любые законодательные и исполнительные органы власти сроком, вдвое превышающим срок приговора.

Таким образом, 80-летний экс-премьер, продолжающий активную политическую деятельность, отстраняется от выборов на восемь лет (как минимум до 2021 года). Более того, Берлускони, согласно тому же закону, был исключен из сената, в который был избран в феврале 2013 года. Соответственно, так он лишился и парламентского иммунитета.

Политик настаивает, что отстранение от выборов является нарушением его прав. Берлускони неоднократно заявлял, что готов баллотироваться, если ЕСПЧ удовлетворит его ходатайство. Следующие очередные парламентские выборы, если не будет решено проводить их досрочно, должны состояться в первые месяцы 2018 года.

Ранее ЕСПЧ постановил, что дело Берлускони будет рассматривать Большая палата.