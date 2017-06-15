Сенат США ужесточает санкции в отношении РФ и ограничивает право Белого дома их отменить

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ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США в четверг на заседании принял законопроект об усилении давления на Иран, в который включена поправка о значительном усилении и расширении санкционного режима в отношении России. Документ уже набрал необходимое число голосов.
В первую очередь, законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов экс-президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и с воссоединением Крыма с Россией. Это также коснется ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках против американских политических институтов.
Кроме этого, законодатели хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим - для этого нужно будет получить одобрение Конгресса. Руководителю страны дается право вводить ограничения против лиц, вкладывающих крупные суммы - от $1 млн и более - в строительство Россией трубопроводов для экспорта энергоресурсов. Помимо этого, в законопроект включена постановляющая статья, согласно которой Соединенные Штаты должны продолжать выступать против реализации проекта "Северный поток-2", а также придать приоритетное значение экспорту американского сырья.