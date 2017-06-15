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Суд Киева арестовал технику и документы одесского офиса "Яндекса"

Международная панорама
15 июня, 20:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, июня. /ТАСС

В СБУ полагают, что изъятые документы содержат данные по сбору информации о персональных данных украинцев и объектах критической инфраструктуры государства для дальнейшей передачи в РФ

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© Павел Головкин/ТАСС

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева наложил арест на технику и документы российской компании "Яндекс", которые были изъяты при обысках в одесском офисе сервиса. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений Украины.

В списке подлежащих аресту предметов более 370 наименований. Среди них - ноутбуки, системные блоки, жесткие диски, планшеты, флеш-накопители и другое.

"Согласно сообщению ДКИБ (Департамента контрразведывательной защиты государства в сфере информационной безопасности) СБУ от 30.05.2017, изъятые в ходе обыска "Яндекс.Украина" (одесского офиса - прим. ТАСС) документы содержат данные по сбору и аккумуляции с целью дальнейшей передачи в РФ информации о персональных данных граждан Украины и объектах критической инфраструктуры государства", - говорится в документе.

Запретить и обыскать

16 мая Украина объявила о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе "Яндекс" и все его сервисы, Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Украинские провайдеры обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.

В конце мая СБУ провела обыски в киевском и одесском офисах российской компании "Яндекс" в рамках уголовного дела по статье о государственной измене. По информации ведомства, обыски были связаны с тем, что менеджмент компании якобы отправлял в Россию персональные данные украинских граждан. При этом в комментарии ТАСС в пресс- службе "Яндекс" заявили, что сотрудники фирмы не передавали данные украинских пользователей российским спецслужбам.

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