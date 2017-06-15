В Белом доме намерены придерживаться действующих в отношении России санкций

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ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Власти США пока намерены придерживаться уже введенных в отношении России санкций, они эффективны. Об этом в четверг на брифинге для журналистов заявила первый заместитель пресс-секретаря Сара Хакаби-Сандерс.
"Администрация привержена имеющимся санкциям (в отношении России). Санкции останутся в силе, пока Россия не выполнит полностью своих обязательств для прекращения кризиса на Украине, - сказала она. - Мы считаем, что существующий санкционный режим, введенный исполнительной властью, - это лучший инструмент для того, чтобы добиться выполнения Россией своих обязательств".
Сандерс при этом отметила, что в Белом доме изучают принятый в четверг Сенатом Конгресса США законопроект о новых антироссийских санкциях. "Процесс продолжается. (Инициатива) должна еще пройти через Палату представителей, конечного продукта пока нет", - констатировала она.
Ранее верхняя палата почти единогласно поддержала инициативу, которая предусматривает законодательное закрепление ряда действующих в отношении России ограничений. Кроме того, согласно тексту, Белый дом должен будет согласовать ослабление санкционного режима с Конгрессом.