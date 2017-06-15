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МИД Франции: около 13 млн жителей Сирии нуждаются в медицинской помощи

Международная панорама
15 июня, 21:13 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

В сообщении французского министерства подчеркивается, что "преднамеренные нападения на медицинские центры и их сотрудников противоречат международному праву"

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ПАРИЖ, 15 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Число нуждающихся в медицинской помощи жителей Сирии в настоящий момент составляет около 13 млн человек. Об этом говорится в коммюнике МИД Франции, опубликованном на сайте министерства по итогам встречи с представителями организации "Сирийско-американское медицинское общество" (SAMS).

В заявлении МИД страны отмечается, что "оказание медицинской помощи и здоровье (населения - прим. ТАСС) - приоритеты Франции в ее действиях, касающихся гражданских лиц Сирии, где сегодня 13 млн человек нуждаются в медицинской помощи".

В сообщении французского министерства подчеркивается, что "преднамеренные нападения на медицинские центры и их сотрудников противоречат международному праву". МИД страны "требует защиты медицинских учреждений и персонала в этом конфликте", отмечается в коммюнике.

"Франция подчеркивает необходимость эффективного прекращения военных действий и немедленного и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся в Сирии", - говорится в заявлении МИД республики.

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