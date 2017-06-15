Белый дом пока не подтверждает визит Порошенко в Вашингтон

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ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом пока не подтверждает визит в Вашингтон президента Украины Петра Порошенко.
"У нас нет пока никаких объявлений на этот счет", - сказала в четверг, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на эту тему, первый заместитель пресс-секретаря президента США Сара Хакаби-Сандерс.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что визит Порошенко в Вашингтон ожидается на будущей неделе. Они не исключали, что он может начаться уже в понедельник, 19 июня.