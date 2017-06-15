Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом пока не подтверждает визит Порошенко в Вашингтон

Международная панорама
15 июня, 21:49 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Ранее украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что визит Петра Порошенко в Вашингтон ожидается на будущей неделе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом пока не подтверждает визит в Вашингтон президента Украины Петра Порошенко.

"У нас нет пока никаких объявлений на этот счет", - сказала в четверг, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на эту тему, первый заместитель пресс-секретаря президента США Сара Хакаби-Сандерс.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что визит Порошенко в Вашингтон ожидается на будущей неделе. Они не исключали, что он может начаться уже в понедельник, 19 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
США Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
2
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полеты над Балтикой в сопровождении истребителей НАТО
3
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
4
Московский монорельс заменят трамваи
5
Полиция Вашингтона выдала ордеры на арест девяти охранников Эрдогана
6
Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в частной клинике Москвы
7
Следствие просит передать из полиции в СК дело о ДТП с 6-летним ребенком в Подмосковье
Темы дня
Загрузка...
Реклама