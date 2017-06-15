Более тысячи человек арестованы в ЕС по подозрению в терроризме в 2016 году

ГААГА, 15 июня. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Более тысячи человек были арестованы в Европейском союзе в 2016 году по подозрению в террористической деятельности. Об этом говорится в распространенном ежегодном докладе Европейского полицейского агентства (Европол), посвященном ситуации с терроризмом.

"Общее число арестованных составило 1002 человека, - подчеркнули в организации. - Это на 75 человек меньше, чем в 2015 году. При этом как в прошлом, так и позапрошлом году большая часть задержанных имела отношение к радикальному исламистскому терроризму". С учетом этого в Европоле отметили важность сотрудничества европейских стран по этому направлению.

"Еще никогда необходимость обмена информацией не была такой явной, как в последние два года, - заметил директор Европола Роб Уэйнрайт. - Только в этом году террористические атаки радикальных исламистов в Европе унесли жизнь 135 человек. В отличие от этнонационалистического и сепаратистского терроризма, а также деятельности право- и левосторонних экстремистов радикальный исламизм носит международный характер и поэтому требует международного ответа и активного взаимодействия правоохранительных органов различных стран".

Кроме того, в докладе говорится, что в 2016 году в общей сложности в ЕС было зафиксировано 142 неудавшихся, предотвращенных или совершенных теракта. Сообщения о более чем половине из них поступили из Великобритании, а в пятерку наиболее пострадавших от терроризма стран вошли также Франция, Италия, Испания и Греция. Жертвами терактов стали в общей сложности 142 человека, еще 379 человек получили ранения.