Еврогруппа достигла предварительной договоренности о новом транше Греции

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БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Еврогруппа достигла предварительной договоренности, которая позволит выделить Греции очередной транше макрофинансовой помощи, который должен составить €8,5 млрд. Об этом сообщил председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум по итогам заседания Еврогруппы.
"Мы достигли сегодня соглашения по Греции", - сказал он.
"Мы согласовали предварительные положения по реформам и поздравили греческий народ за его интенсивные усилия и решимость. Следующим шагом станет выделение Европейским стабилизационным механизмом очередного транша (в рамках третьей международной программы макрофинансовой помощи - прим. ТАСС), объем которого достигает €8,5 млрд", - сказал Дейсселблум.
Как заявил глава Европейского стабилизацинного механизма (ESM) Клаус Реглинг по итогам заседания, Греция получит "первый платеж в €7,7 млрд по новому траншу макрофинансовой помощи в начале июля".