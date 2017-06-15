Полиция Вашингтона выдала ордеры на арест девяти охранников Эрдогана

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Полиция Вашингтона выдала ордеры на арест девяти сотрудников охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках расследования столкновений во время недавнего визита турецкого лидера в Вашингтон. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

По данному делу также разыскиваются трое турецких полицейских, участвовавших в стычках.

"Мы все наблюдали то насилие, которое было применено к протестующим. Мы не будем этого терпеть", - приводит агентство слова представителя полиции Питера Ньюсхэма.

16 мая у резиденции посла Турции в США, в которой на тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, двое из них получили серьезные ранения. Полиция Вашингтона выражала намерение предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности Эрдогана, участвовавшим в столкновениях.

Представители посольства в США утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

В Госдепе выразили серьезную озабоченность этим инцидентом. 17 мая посол Турции в США Сердар Кылыч был вызван на встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, а 22 мая американский посол в Турции Джон Басс - в турецкий МИД.