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У Киева не хватает денег на достройку "Стены" вдоль границы с Россией

Международная панорама
15 июня, 22:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, июня. /ТАСС

Обустройство границы, начатое еще в 2014 году, на сегодняшний день закончено всего на 14%

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© Константин Чергинский/ТАСС

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Строительство фортификационных сооружений и установка охранных систем на российско-украинской границе, которые еще в 2014 году в рамках проекта "Стена" начало правительство Арсения Яценюка, выполнено только на 14% и испытывает тяжелые трудности с финансированием. Об этом во время инспекции уже возведенной инфраструктуры сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян.

"Обустройство границы закончено всего на 14%. Для реализации проекта не хватает средств", - приводит его слова пресс-служба МВД. Он добавил, что до окончательного завершения работ еще необходимо обустроить 2 тыс. км границы. В текущем году на эти цели выделено 50 млн гривен (менее $2 млн) из запланированных 200 млн гривен ($7,7 млн).

Кроме того, подчеркнул Троян, Украине необходимо полностью завершить "обустройство границы с Молдавией, особенно на приднестровском участке".

С идеей реализовать проект "Стена" между Россией и Украиной в сентябре 2014 года выступил занимавший тогда пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк. Границу между странами на протяжении почти 2 тыс. км должны были укрепить опорные пункты для пограничников, наблюдательные вышки и сигнализация. До 2018 года на это предполагалось направить 4 млрд гривен (примерно $160 млн).

Общественность и экспертов Украины сразу же возмутил "ценник" проекта. Сама идея получила много критических оценок специалистов, которые объясняли, что подобная линия в принципе не сможет сдержать гипотетическое наступление регулярной армии. Жители Украины выражали недовольство "Стеной", публикуя в интернете фотографии размытых паводками рвов и перекошенных заборов.

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