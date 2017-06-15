Венесуэльская армия закупила в Бразилии свыше 77 тыс. гранат со слезоточивым газом

МЕХИКО, 15 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Вооруженные силы Венесуэлы закупили в Бразилии более 77 тыс. гранат со слезоточивым газом. Документ с деталями сделки опубликовал в четверг в своем Twitter депутат Национальной ассамблеи Хорхе Мильян.

В документе отмечается, что вооруженные силы Венесуэлы обязуются не передавать полученный товар третьим лицам и не реэкспортировать его. Речь идет о 40 тыс. обычных гранат и 37,8 тыс. с тройным зарядом.

Vzla pasando hambre, niños y ancianos padeciendo por falta de medicinas, y el Gob gastando en más represión #MaduroDictador pic.twitter.com/c6pvvVfAq3 — Jorge Millán (@jorgemillant) 15 June 2017

Боливарианскую республику третий месяц сотрясают антиправительственные манифестации, в ходе которых силовики активно используют слезоточивый газ. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, более 67 погибли, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов.