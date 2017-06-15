Белый дом: сделка США с Катаром - сигнал поддержки оборонного сотрудничества

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Сделка США с Катаром стала "ощутимым проявлением поддержки оборонного сотрудничества" между двумя странами. Первый заместитель пресс-секретаря президента США Сара Хакаби-Сандерс подтвердила это на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме. Она отметила, что соглашение, о котором идет речь, "готовилось не один год".

Ей был задан вопрос, означает ли многомиллиардная сделка, официально подтвержденная в среду вечером Пентагоном, что Катар выполняет требования США по борьбе с экстремистами в своем регионе. Прямого ответа Хакаби-Сандерс не дала.

"Очевидно, что наш главный приоритет - общая безопасность в регионе, - сказала она. - Катар играет в регионе важную роль, принимая у себя наши (американские) силы, которые сражаются с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) и другими экстремистскими группировками".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства.

Президент США Дональд Трамп впоследствии указывал, что эти шаги были сделаны с его ведома и согласия после посещения им региона. Сделка, о которой теперь идет речь, предусматривает поставки Катару американских истребителей F-15 Eagle на сумму около $12 млрд.