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Трамп планирует ужесточить правила туризма и ведения бизнеса с Кубой

Международная панорама
15 июня, 23:06 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Ограничение в отношении деловых связей коснется, в частности, предприятий, контролируемых кубинскими Вооруженными силами

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© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп планирует ужесточить политику в отношении Кубы в сферах туризма и ведения бизнеса. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США, который ознакомился с предварительной версией президентского меморандума.

Ограничение в отношении деловых связей коснется, в частности, предприятий, контролируемых Вооруженными силами островного государства.

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Во вторник на слушаниях в Конгрессе США госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что нынешняя американская администрация пересмотрит ряд решений о развитии торгово-экономических связей с Кубой, принятых экс-президентом Бараком Обамой. Он отметил, что имевшее место в последние месяцы расширение торгово-экономических американо-кубинских отношений заставляет Трампа задаваться вопросом о том, действительно ли Вашингтон таким образом "непреднамеренно или непосредственно предоставляет финансовую поддержку режиму" в Гаване. В связи с этим он напомнил, что американское законодательство прямо запрещает правительству США оказывать такую поддержку властям Кубы.

Как ожидается, в пятницу Трамп посетит Майами (штат Флорида), где проживает многочисленная кубинская диаспора, в основном крайне враждебно настроенная по отношению к властям в Гаване. Предполагается, что хозяин Белого дома объявит там об отмене некоторых решений Обамы, касавшихся нормализации отношений с Кубой.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. В марте прошлого года президент США впервые за почти 90 лет нанес визит на Кубу.

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