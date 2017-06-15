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Трамп выразил недоумение, почему все зациклены на его несуществующих связях с Россией

Международная панорама
15 июня, 23:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Президент США отметил, что никто не занимается сделками семьи Хиллари Клинтон и демократов с Россией

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/FLAVIO LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп недоумевает, почему связи с Россией, имеющиеся у его политических противников, никого не интересуют, а ему самому постоянно приписываются контакты, которых нет.

"Почему никто не занимается сделками с Россией семьи Хиллари Клинтон и демократов, а занимаются моими, не существующими?" - написал американский лидер в своем Twitter.

Тема контактов с Россией, которую оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ подозревают во вмешательстве в американские политические процессы на стороне Трампа, постоянно используется ими для нападок на действующего президента. Республиканцы со своей стороны напоминают, что и супруги Билл и Хиллари Клинтон, и их политические союзники в свое время поддерживали деловые связи с российскими партнерами.

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