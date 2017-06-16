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У студента из США, освобожденного властями КНДР, выявлено поражение головного мозга

Международная панорама
16 июня, 0:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Отто Вомбиер был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа"

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. У американского студента Отто Фредерика Вомбиера, прибывшего на родину после тюремного заключения в КНДР, при обследовании не выявлено симптомов острой инфекционной болезни ботулизм. У Вомбиера обнаружено тяжелое поражение отделов головного мозга и обширное отмирание его тканей, заявил на пресс-конференции врач медицинского центра при Университете города Цинциннати (штат Огайо) Дэниел Картер.

Он уточнил, что пациент этого медицинского учреждения не произнес ни слова с момента приезда в США. "Вомбиер не подает признаков того, что понимает речь и реагирует на вербальные команды", - отметил профессор неврологии Картер, уточнив, что студент находится в состоянии "невосприимчивого сознания".

Врач также информировал, что у Вомбиера "тяжелое поражение всех отделов головного мозга" и "обширное отмирание его тканей". Картер и двое его коллег отказались делать какие-либо прогнозы относительно улучшения состояния пациента.

Согласно информации американской стороны, представители КНДР признавали, что студент впал в состоянии комы, и объяснили это непрогнозируемой реакцией организма на прием снотворного при наличии симптомов ботулизма. "Отто сейчас не в лучшей форме. Режим в Северной Корее запугивал и издевался над Отто на протяжении 18 месяцев", - заявил ранее отец Вомбиера Фрэд.

22-летний американец был освобожден из-под стражи 13 июня. Власти КНДР объяснили свое решение об отправке его на родину "гуманными соображениями".

Американский студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы, а ночью 1 января 2016 года он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там политический плакат.

Вомбиер был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа".

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