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Гутерриш приветствовал создание Контртеррористического управления ООН

Международная панорама
16 июня, 0:57 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Отмечается, что генсек ООН рассматривает борьбу с терроризмом и меры по предотвращению насильственного экстремизма в качестве одного из важнейших приоритетов всемирной организации

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ООН, 16 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал в пятницу единогласное решение 71-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации создать новый орган - Контртеррористическое управление ООН.

Как сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, "генеральный секретарь ООН рассматривает борьбу с терроризмом и меры по предотвращению насильственного экстремизма в качестве одного из важнейших приоритетов ООН" и выразил уверенность в том, что создание Контртеррористического управления "станет вкладом в усилия ООН по предотвращению конфликтов и поддержанию мира".

В документе, принятом генеральной Ассамблеей, подчеркивается "важность борьбы с терроризмом и предотвращения насильственного экстремизма во всех случаях, когда он создает питательную среду для терроризма", но в то же время указывается, что терроризм и насильственный экстремизм "не могут и не должны ассоциироваться с какой-либо конкретной религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой".

В новое ведомство, которое возглавит заместитель генерального секретаря ООН, передаются персонал и ресурсы канцелярии Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий и Контртеррористического центра ООН, а также часть ресурсов из Департамента по политическим вопросам Секретариата ООН.

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Персоны
Гутерриш, Антониу
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