Пенс нанял частного адвоката для помощи в расследовании по России

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Вице-президент США Майкл Пенс нанял личного адвоката для юридической помощи в рамках расследования по поводу приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы в США и контактов предвыборного штаба Дональда Трампа с российской стороной. Как объявила в четверг канцелярия вице-президента, представлять его интересы доверено Ричарду Каллену - юристу из Ричмонда (штат Вирджиния), возглавляющему адвокатскую контору Mcguire Woods.

Ранее частного адвоката для тех же целей нанял и сам Трамп. Его выбор пал на нью-йоркского юриста Марка Касовица, поскольку они давно сотрудничали в бизнес-проектах. Теперь Белый дом все журналистские запросы о расследовании переадресовывает этому человеку.

И сам Трамп, и российское руководство не раз опровергали информацию о вмешательстве России в американские выборы, расценивая их как политизированные и направленные на делегитимизацию действующего президента США.