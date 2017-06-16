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Пенс нанял частного адвоката для помощи в расследовании по России

Международная панорама
16 июня, 1:22 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Ранее частного адвоката для тех же целей нанял и Дональд Трамп

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ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Вице-президент США Майкл Пенс нанял личного адвоката для юридической помощи в рамках расследования по поводу приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы в США и контактов предвыборного штаба Дональда Трампа с российской стороной. Как объявила в четверг канцелярия вице-президента, представлять его интересы доверено Ричарду Каллену - юристу из Ричмонда (штат Вирджиния), возглавляющему адвокатскую контору Mcguire Woods.

Ранее частного адвоката для тех же целей нанял и сам Трамп. Его выбор пал на нью-йоркского юриста Марка Касовица, поскольку они давно сотрудничали в бизнес-проектах. Теперь Белый дом все журналистские запросы о расследовании переадресовывает этому человеку.

И сам Трамп, и российское руководство не раз опровергали информацию о вмешательстве России в американские выборы, расценивая их как политизированные и направленные на делегитимизацию действующего президента США.

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Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
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