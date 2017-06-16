Бывший вице-президент Гватемалы согласилась предстать перед судом США

Песков не нашел конструктивных обращений оппозиции к Путину при подготовке "Прямой линии"Политика 16 июня, 1:25
Ленинградскую область впервые изучат в формате фольклорно-этнографической телеэкспедицииНаука 16 июня, 1:15
Женская сборная России по баскетболу стартует на чемпионате Европы в ЧехииСпорт 16 июня, 0:35
Российские боксеры начинают выступление на чемпионате Европы в ХарьковеСпорт 16 июня, 0:17
США поздравили Россию с национальным праздникомМеждународная панорама 16 июня, 0:10
"Ъ": Медведев поручил проработать переезд четырех министерств в "Москва-Сити"Экономика и бизнес 16 июня, 0:04
Пожар в жилом доме в Лондоне: десятки человек пропали без вестиПроисшествия 15 июня, 23:56
Трамп выразил недоумение, почему все зациклены на его несуществующих связях с РоссиейМеждународная панорама 15 июня, 23:29
Звезды эстрады вместе с футболистами записали клип в поддержку сборной РоссииСпорт 15 июня, 23:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бывший вице-президент Гватемалы Роксана Бальдетти согласна предстать перед судом в США, где ее подозревают ее в контрабанде наркотиков. Об этом политик, согласно агентству Reuters, сообщила в четверг.
"Я готова приехать в США, чтобы разрешить мое дело", - сказала Бальдетти в ответ на требование об экстрадиции.
В настоящий момент бывшая вице-президент находится в заключении в гватемальской тюрьме. Бальдетти отрицает все обвинения в свой адрес.
Весной 2015 года генеральная прокуратура и финансируемая ООН Комиссия по борьбе с беззаконием в Гватемале выявили масштабную коррупционную схему в деятельности таможенных органов страны. Разразившийся скандал вынудил Бальдетти подать в отставку, вскоре она была арестована. Американская юстиция считает Бальдетти причастной к попыткам контрабанды кокаина в крупных размерах.