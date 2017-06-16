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Бывший вице-президент Гватемалы согласилась предстать перед судом США

Международная панорама
16 июня, 1:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Роксану Бальдетти подозревают в США в контрабанде наркотиков

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бывший вице-президент Гватемалы Роксана Бальдетти согласна предстать перед судом в США, где ее подозревают ее в контрабанде наркотиков. Об этом политик, согласно агентству Reuters, сообщила в четверг.

"Я готова приехать в США, чтобы разрешить мое дело", - сказала Бальдетти в ответ на требование об экстрадиции.

В настоящий момент бывшая вице-президент находится в заключении в гватемальской тюрьме. Бальдетти отрицает все обвинения в свой адрес.

Весной 2015 года генеральная прокуратура и финансируемая ООН Комиссия по борьбе с беззаконием в Гватемале выявили масштабную коррупционную схему в деятельности таможенных органов страны. Разразившийся скандал вынудил Бальдетти подать в отставку, вскоре она была арестована. Американская юстиция считает Бальдетти причастной к попыткам контрабанды кокаина в крупных размерах.

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