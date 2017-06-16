Госдеп опроверг данные о планах созыва межарабской встречи по Катару

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Администрация США не занимается организацией межарабской встречи в Вашингтоне с целью преодоления кризиса вокруг Катара, вопреки публикациям на эту тему в американской прессе. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Знаю, что множество репортеров рассуждает об идее саммита, так называемого саммита. Насколько мы здесь можем сказать, и я перепроверила (эти данные) во многих отделах (Госдепартамента США), у госсекретаря (Рекса Тиллерсона), ... на данном этапе никакой саммит не созывается", - подчеркнула Науэрт.

Ее внимание заострили на том, что саммитом принято называть встречи на высшем уровне, а в нынешнем случае речь шла о якобы имеющей место подготовке к совещанию глав внешнеполитических ведомств ряда арабских государств и США. "Мне о таком не известно", - сказала по этому поводу официальный представитель Госдепартамента США.

С утверждением о том, что шеф американской дипломатии предпринимает попытки организовать позднее на этой неделе совместные переговоры министров иностранных дел Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ в Вашингтоне, выступила в среду газета The Washington Post.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Между тем в Дохе сочли эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.